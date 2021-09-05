banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Aç karnına su içerseniz ne olur?
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
Kim Milyoner Olmak İster'in en garip yarışmacısı!
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
12 yaş ve üstü için aşı sisteme tanımlandı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı
Bozkurt'ta selin geliş anı cep telefonuna yansıdı

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Serik Belediyespor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 1. hafta maçında Serik Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

OSMANİYE 05.09.2021, 18:32
TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Serik Belediyespor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 1. hafta maçında Serik Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Emre Doğu xx, Burak Sami Şad xx

Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar xx, Deniz Solmaz xx (Mert Çakar dk. 85 ?), Taşkın Kartal xx (Sefa Saz dk. 81 ?), Ramazan Övüç xxx, Enis Durak xx, Mustafa Sol xx, Birkan Öksüz xx, Ali Rıza Kılıç xx (Arda Gezer dk. 85 ?), Mehmet Burak Tarlabölen xx (Yakup Ramazan Zorlu dk. 58 xxx), Hamit Bayraktar xx, Anıl Çıracı xx (Özcan Atalay dk. 81 ?)

Serik Belediyespor: İbrahim Demir xxx, Atakan Cangöz xx (Sebahattin Usta dk. 67 xxx), Çınar Tarhan xx (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 72 x), Furkan Yaman xxx (Fuat Bavuk dk. 82 ?), Sinan Kalaycı xx, Burak Göksel xx (Zafer Şensoy dk. 46 xx), Gökhan Payal xx, Ferdi Konak xx (İbrahim Hırçın dk. 72 xx), Yusuf Onur Arıkan xx, Burak Sürmeli xx, Okan Yıldız xx

Goller: Furkan Yaman (dk. 3 pen. ve dk. 54 ), Sebahattin Usta (dk. 83) (Serik Belediyespor), Yakup Ramazan Zorlu (dk. 64) (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Taşkın Kartal, Deniz Çınar, Ramazan Övüç, Hamit Bayraktar (Kahramanmaraşspor), Atakan Cangöz, Furkan Yaman, Çınar Tarhan, Okan Yıldız (Serik Belediyespor)

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0