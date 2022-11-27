TFF 2. Lig: İskenderunspor: 1 - Serik Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan 16. hafta maçında İskenderunspor, sahasının tadilatta olması nedeniyle Osmaniye’de konuk ettiği Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda puan kaybetti ve liderlik şansını kaçırdı.

Serik Belediyespor’da Üstün Bilgi’nin 45. Dakikada kullandığı penaltı atışını kaleci Muhammed Can Tuncer kornere çeldi.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Şevket Teker xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

İskenderunspor: Muhammed Can Tuncer xxx, Okan Dernek xxx, Onur Ramazan Toprak xx, İsmail Güven xx, İrfan Başaran xx, Kadir Ari xxx, Ahmet Devret xx, Yasin Abdioğlu xx (Muhammed Enes Durmuş dk. 65 xx), Süheyl Çetin xx, Ali Keten xxx, Onur Ural xx (Erkan Süer dk. 78 xx)

Serik Belediyespor: İbrahim Demir xxx, Erbay Eker xx, Sergen Yatağan xx, Üstün Bilgi xx, Hasan Ali Adıgüzel x (Sabahattin Usta dk. 33 xx), Batuhan Kırdaroğlu xx (İsmet Benli dk. 69 xx), Erdoğan Kaya xx, Mehmet Can Kocabaş xx (Muhammet Akpınar dk. 83 xx), Oğuzhan Doğan x (Burak Göksel dk. 33 xx), Mehmet Demirözü xx, Halil İbrahim Sevinç xx (Erdi Zengin dk. 69 xx)

Goller: Kadir Ari (dk. 38) (İskenderunspor) Mehmet Can Kocabaş (dk. 43) (Serik Belediyespor)

Sarı Kartlar: Okan Dernek, İrfan Başaran (İskenderunspor A.Ş.) Mehmet Can Kocabaş, Üstün Bilgi, Sergen Yatağan, Burak Göksel (Serik Belediyespor)