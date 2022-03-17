Tedavisi tamamlanan turaç doğaya salındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kanadından yaralı olarak bulunan turaç tedavisinin ardından doğaya salındı.

İlçeye bağlı İlbistanlı köyünde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan turaç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan turacı vatandaştan teslim alan ekipler vakit kaybetmeden Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi’ne götürdü. Veteriner hekim tarafından yapılan ilk incelemelerde kuşun sol kanadından yaralı olduğu tespit edildi. Kanat ekleminde kist olduğu da belirlenen turaca antibiyotik içeren özel krem ve spreylerle tedavi uygulandı. İlk tedavisi tamamlanan turaç, Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi’nde gözlem altına alındı.

Kısa zamanda iyileşip uçma kabiliyetini kazanan turaç, Kastabala Sulak Alanı havzasında doğal yaşam ortamına salındı.