Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline başarı belgesi

Kırsal kalkınma ve ekonomik yatırımlarda görev alan Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün başarılı personellerine belgelerini verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hibe destekleri çerçevesinde kırsal kalkınma ve ekonomik yatırımlarda görev alan ve çalışmalarıyla başarı gösteren personellere başarı belgesi verildi. Belge takdim töreninden önce Vali Erdinç Yılmaz’a bilgi veren Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, başarı belgesi almaya hak kazanan personelin ekonomik yatırımlar, makine ekipman, bireysel sulama, genç çiftçi, lisanslı depoculuk, 500 baş düve desteği ve uzman eller isimli projelerde son 5 yılda 33 Milyon, 2022 yılının ilk altı ayında ise 17 Milyon hibe verilmesinde önemli gayretleri olduğunu ve bu çalışmaları nedeniyle de başarı belgesi almaya hak kazandıklarını kaydetti.

Başarılı personellere belgelerini takdim eden Vali Yılmaz, “Başarı belgesi almaya hak kazanan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz yapılan proje ve çalışmalarda önemli gayret gösterdiler ve bu belgeleri hak ederek aldılar. Tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.