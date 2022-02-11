Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü hafif şekilde yaraladı.

Kaza, Düziçi ilçesi Yazlamazlı Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Cücük idaresindeki 80 ABE 370 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce şarampole savruldu ardından yol kenarında bulunan tarlaya uçarak takla attı. Otomobilde hasar oluşurken sürücüde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Faruk Cücük olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.