Sumbas’ta "Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali"

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali" düzenledi.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen, hem çocukların hem de ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Oyunları Festivali’nde, kukla, köpük balon ve balon gösterisi yapıldı.

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, festivali her yıl gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için dünden daha çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü çocuklar gülerse, dünya güler. Onların iyi ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Çocuklarımızın sevinçleri ve mutluluğu ile geçen bir gün olması bizi de çok mutlu etti. Ben katılım sağlayan tüm çocuklarımıza, ailelerine ve özellikle gösteri ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Festival sonrası çocuklara Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları ile Sumbas Belediyesi’nin çeşitli hediyeleri verildi.