Sumbas’ta çiftçiler desteklenecek

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, çiftçilerin gelir düzeyinin arttırılmasına katkı sunacak projeleri destekleyeceklerini söyledi.

İlmeç, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde düzenlenen Çok Paydaşlı Platform Toplantısında yaptığı konuşmada, "Projeden ilçemizde 600 rakım ve üzeri olan 4 köyümüz Çiçeklidere, Esenli, Gafarlı ve Yeşilyayla yararlanacak. Bugün bu toplantıda görüşülen konular ışığında bir stratejik yatırım planı hazırlanacak. Yatırım planı çerçevesinde önümüzdeki yıllarda hibe çağrılarına çıkacağız ve çiftçilerimizin gelir düzeyinin arttırılmasına katkı sunacak projeleri destekleyeceğiz" dedi.

Dar gelirli ve alternatif gelir imkanı olmayan çiftçilerin destekleneceğini kaydeden İlmeç, "Proje sayesinde üretimden pazarlamaya kadar bir değer zinciri oluşturulacak, kümelenme yaklaşımı benimsenecek. Projeyle küçük üreticilerimiz, çiftçi örgütlerimiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin kalkındırılması sağlanacak. Tarımsal altyapı ve kamu yatırımlarıyla bu köylerimiz kırsalda cazibe merkezleri haline dönüştürülecek" diye konuştu,