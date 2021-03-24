Su sayacı çalan şahıs metruk binada yakalandı

Osmaniye’de evlerden su sayacı çalan hırsızlık şüphelisi kovalama sonucunda metruk binada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, evlerinden su sayaçlarının çalındığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği tarafından değerlendirilen ihbarda ekipler çalışma yaptı. Yapılan fiziki takip sonucunda hırsızlık şüphelisi kısa süren kovalama sonucunda metruk binaya saklandı. Ekipler tarafından metruk binada kıskıvrak yakalanan şahsın yapılan sorgusunda daha önceden çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan G.Ç. olduğu öğrenildi.