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Silahla yaralama suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde silahla yaralama suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

OSMANİYE 20.09.2021, 08:16
Silahla yaralama suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde silahla yaralama suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, silahlı yaralama suçundan aranması olan E.S. ve A.B. isimli şahısların Kadirli ilçesinde bulunan bir adreste saklandıkları bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evde saklanan E.S. ve A.B. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 4 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 31 adet 9 mm fişek, 33 adet 7.65 mm fişek, 6 adet şarjör, 61.6 gram metamfetamin, 2 gr sentetik kannabinoit, 1.6 gram esrar, 16 adet uyuşturucu hap, 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar uyuşturucu madde ticareti ile silahla kasten adam yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi.

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