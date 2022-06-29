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Seyir halindeki aracın motoru yandı

Osmaniye’de seyir halindeki ticari aracın motor kısmı yandı. Dumanı fark eden sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

OSMANİYE 29.06.2022, 08:04
Seyir halindeki aracın motoru yandı

Osmaniye’de seyir halindeki ticari aracın motor kısmı yandı. Dumanı fark eden sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 BPC 53 plakalı ticari araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor kısmında çıkan dumanı fark eden sürücü otomobili sağa çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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