Şehitlerin hatıralarının yaşatılacağı ‘Şeref Salonu’ açıldı

Osmaniye’de jandarma şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı ‘Şeref Salonu’ İl Jandarma Komutanlığı’nda açıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’ın destekleriyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehitlerin hatıralarının yaşatılması için şehit fotoğraflarının yer aldığı ‘Şeref Salonu’ İl Jandarma Komutanlığı’nda protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Kesilen kurdelenin ardından salonu gezen protokol mensuplarına İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul tarafından bilgiler verildi. “Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak hepimizin görevidir” diyen Vali Yılmaz, “İçerisinde jandarma şehitlerimizin fotoğraflarının yer aldığı Şeref Salonumuzun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak hepimizin görevidir. Tüm şehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun” dedi.

Şeref Salonu’nu inceledikten sonra Şeref Defteri’ni imzalayan Vali Erdinç Yılmaz, Jandarma Komutanlığı’nın bahçesine fidan dikti.