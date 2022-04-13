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Şehit Yusuf Avan için mevlit okutuldu
Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan için Mevlid-i Şerif okutuldu.
OSMANİYE 13.04.2022, 11:46
Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Pazar günü memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan şehit Yusuf Avan için Uzunbanı Mahallesi’nde bulunun baba ocağında Mevlid-i Şerif okutuldu.
Mevlid-i Şerife Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Osmaniye İl jandarma Komutan Yardımcısı Albay İlkay Gül, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Düziçi Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Çakmakçı, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Okunan Mevlid-i Şerifin ardından katılımcılara iftar verildi.