banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı
Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...

Şehit Onay’ın adı Ali Sağlığı Merkezi’nde yaşatılacak

Ankara’nın Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken uygulama sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Bülent Onay’ın adı Aile Sağlığı Merkezi’ne verildi.

OSMANİYE 22.05.2021, 11:45
Şehit Onay’ın adı Ali Sağlığı Merkezi’nde yaşatılacak

Ankara’nın Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken uygulama sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Bülent Onay’ın adı Aile Sağlığı Merkezi’ne verildi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne şehidin annesinin isteği üzerine şehit polis Bülent Onay’ın adı verildi. Aile Sağlığı Merkezi önünde düzenlenen törende konuşan şehidin annesi Fındık Onay, çok sevinçli olduğunu oğluyla bir kez daha gurur duyduğunu söyledi. Programa Kaymakam Mutlu Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Özkan Çakmakcı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mehmet Fındıkkıran, İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ ile şehidin annesi Fındık Onay katıldı.

Şehit Bülent Onay, Ankara’nın Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken uygulama sırasında otomobilin çarpması sonuç”u 1 Ağustos 2010 tarihinde şehit olmuştu.
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu