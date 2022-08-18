Şehit Atakan Çakır için mevlit okutuldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde mayın arama ve tarama sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü’nde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22) için Kurtuluş Mahallesi’ndeki baba ocağında Mevlid-i Şerif okutuldu. İkindi namazına müteakiben okutulan mevlide AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazına doğru başlayan mevlit programında müftülük görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan, bayrak ve uğruna canlarını feda eden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi. Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından protokol mensupları tarafından baba Ali Çakır’a başsağlığı dilekleri iletildi.