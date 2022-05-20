Şehit Ahmet Tıraş kabri başında dualarla anıldı

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Ahmet Tıraş, şehadetinin 28’inci yılında Çona Köyü’ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan ve Ankara’da tedavi görürken 20 Mayıs 1994 tarihinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ahmet Tıraş, şahadetinin 28’inci seneyi devriyesinde mezarı başında anıldı. Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen programda şehit Ahmet Tıraş, kabri başında Kur’an-ı Kerim okunarak karanfil bırakıldı.

Şehidin ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileyen Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, “Diyarbakır Ergani bölgesinde 5 Mayıs 1994 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan ve Ankara GATA’da tedavi görürken 20 Mayıs 1994 tarihinde şehit oldu. Aziz şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Ahmet Tıraş’ı sene-i devriyesinde mezarı başında dualarla yâd ettik. Mekânı cennet olsun” dedi.