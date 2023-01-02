Satranç turnuvasında 243 sporcu yarıştı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7 Ocak Kurtuluş Kupası satranç turnuvası tamamlandı.

Tosyalı Spor Salonunda 8 ayrı kategoride 243 sporcunun katıldığı turnuva iki gün sürdü. Birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı turnuvada her kategoride dereceye giren ilk beş kişi Osmaniye Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Osmaniye Belediyesi’nin organizasyonunda Satranç İl Temsilciliğinin katkılarıyla düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlerin ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş verdi.

Başkan Yardımcısı Akkuş, katkı ve katılımlarından dolayı tüm sporculara, velilere, turnuva hakemlerine, Türkiye Satranç Federasyonu ve Satranç İl Temsilciliğine teşekkür etti.

Turnuvada açık kategoride Hasan Deniz Eroğlu, kadınlar kategorisinde Nisa Sakallı, 8 yaş ve altı Kategorisinde Taci Demir, 8 yaş ve altı Kız kategorisi Zeynep Ecrin Pehlivan, 10 yaş ve altı kategorisinde Ahmet Kerem Büyükbozat, 10 yaş ve altı kız kategorisinde Tuğçe Özdemir, 14 yaş ve altı kategorisinde Caner Ergün ve 14 yaş ve altı kız kategorisinde ise Sare Mutafoğlu birinci oldu.