Sarıgül, Osmaniye’den af çağrısında bulundu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde düzenlediği basın açıklamasında, af çağrısını yineledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Osmaniye’ye gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması düzenledi. Burada bir kez daha genel af çağrısında bulunan Sarıgül, Türkiye Cumhuriyeti’nin 250 binin üzerinde mahkumu anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla buluşturacağına inandığını söyledi.

“Adalet Bakanımızın kader mahkumlarıyla yakinen ilgilenmemiz gerekir demesi bizim için son derece değerlidir” diyen Sarıgül, "Şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen hayatla buluşamayan binlerce çocuğumuz var. Dışarıda annelerine, babalarına kavuşamayan anne baba özlemiyle, hasretiyle yanan binlerce evladımız var. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz. Kardeşlik hukuku için af diyoruz. Kardeşlik hukukunun yeni baştan tahsis edilmesi, toplumsal barışın yeni baştan olması için anneler için affet Türkiye’m, babalar için affet Türkiye’m, çocuklar için affet Türkiye’m, affet Türkiye’m çağrımıza bütün siyasi partilerin olumlu bir şekilde yaklaşacağını umuyorum" dedi.

Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi’nin af konusundaki girişimlerinin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu noktadaki söylemlerinin son derece değerli olacağını ifade eden Sarıgül, "Özellikle Adalet Bakanımızın kader mahkumlarıyla yakinen ilgilenmemiz gerekir demesi bizim için son derece değerlidir. Toplumsal barış affı çağrısında bugün 68’inci cezaevinin önündeyim. Türkiye’mizin bütün cezaevlerini dolaşarak 6,5 milyon mülteciyi bağrına basan benim cennet vatanım 250 binin üzerinde olan kader mahkumuna da şefkat elini, vicdan elini, merhamet elini uzatacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti atalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı o güzel devletimiz şefkatli devlettir, merhametli devlettir, adaletli devlettir. 250 binin üzerindeki kader mahkumunu da anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla buluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.