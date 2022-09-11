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Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
OSMANİYE 11.09.2022, 13:24
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İlbistanlı Köyü’nde meydana gelen kazada, Lütfi Yaştekin’in kullandığı 80 AAE 257 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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