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Saman yüklü traktör römorku yandı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde saman yüklü römorkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
OSMANİYE 07.09.2022, 09:44
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde saman yüklü römorkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye Topraktepe köyü Karagandak mevkiinde saman yüklü traktör römorkunda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede alevler römorku sararken haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan römorkta yangın tamamen söndürüldü.
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