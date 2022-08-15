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Şair ve Halk Ozanı Abdulvahap Kocaman anıldı

Şair ve Halk Ozanı Abdulvahap Kocaman’ın vefatının 17. yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

OSMANİYE 15.08.2022, 13:50
Şair ve Halk Ozanı Abdulvahap Kocaman anıldı

Şair ve Halk Ozanı Abdulvahap Kocaman’ın vefatının 17. yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Kadirli Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizasyonuyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde şair ve halk ozanı Abdulvahap Kocaman için vefatının 17. yılında Koçlu Köyünde anma etkinliği düzenlendi. Okçuluk ve voleybol turnuvalarının düzenlendiği programda, yerel sanatçılar türkülerini seslendirdi. Hacivat ve Karagöz gölge oyununun sergilendiği etkinlikte Kadirli Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ve içecek ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, şair ve halk ozanı Kocaman’ın Çukurova için önemli bir değer olduğunu belirterek, halk ozanlarına sahip çıkmaya ve adlarını yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

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