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Portakal bahçesine uçan traktörün sürücüsü yaralandı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak portakal bahçesine uçan traktörün sürücüsü yaralandı.
OSMANİYE 01.09.2022, 13:19
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak portakal bahçesine uçan traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Bayındırlı Köyü, Manlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 80 DC 364 plakalı traktör seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan portakal bahçesine uçtu. Kazada traktörde hasar oluşurken sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralı sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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