Polis Hatıra Ormanı’nda 177 fidan toprakla buluşturuldu

Osmaniye’de Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıl dönümü münasebetiyle Polis Hatıra Ormanı’na 177 fidan dikildi.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıl dönümü münasebetiyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’nün işbirliğinde kurulan Polis Hatıra Ormanı’na 177 fidan dikildi. Gelecek nesillere nefes olmak adına düzenlenen fidan dikim etkinliğinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve polisler toprakla buluşturdukları fidanlara ilk can suyunu verdi.

Polis Hatıra Ormanı’na 177 fidan dikildiğini belirten Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, geleceğe nefes olmak için ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.