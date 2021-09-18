Park halindeki motosikleti çalan şahıslar yakalandı

Osmaniye’de park halindeki motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5513. Sokak üzerinde park halinde duran motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarından motosikleti çalan şahsıların daha önceden 25 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.A. ile 11 adet suç kaydı bulunan F.K. olduğunu belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından kaldıkları adresleri belirlenen şahıslar yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldı.