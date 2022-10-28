Pano tasarım yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri verildi

Osmaniye Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ temalı okul panosu tasarım yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Osmaniye Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümünü etkinlikleri çerçevesinde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” temalı resim yarışması düzenlendi. İlkokul sınıflarındaki panoların Cumhuriyet Bayramı’na hazır hale gelmesinin amaçlandığı yarışmada Mehmet Akif İlkokulu birinci, Figen Alhan İlkokulu ikinci, Özel Bilge Atabey İlkokulu üçüncü olurken Şehit Pilot Binbaşı Oğuz Apanoğlu İlkokulu ile Güneysu İlkokulu mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Yarışmada birinci olan Mehmet Akif İlkokulu’nu ziyaret eden Belediye Başkanı Kadir Kara, ödüllerini teslim etti.

Öğrenciler tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Belediye Başkanı Kadir Kara, “Sevgili gençler, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti sizlere emanet etmiştir. Bildiğiniz üzere cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet sizlerin omuzlarınızda yükselecektir demiştir. Sizler de bunu gerçekleştirmek için daha çok okumak, daha çok başarmak zorundasınız. Ülkemizi dünyada lider ülke seviyesine getirmek için öğretmenlerimizin sizlere vermiş oldukları o aydınlık bilgilerle çok çalışmak ve geleceğe yürüyeceksiniz. Ben, her birinizin bu millete çok faydalı birer birey olacağınıza yürekten inanıyorum. Bu başarınızdan dolayı sizleri ve birbirinden anlamlı milli duygularla okul panosu hazırlayarak yarışmamıza katılımlarıyla katkı sağlayan tüm okullarımızı, öğrencilerimizi yürekten alkışlıyor, öğretmenlerimize saygılar sunuyorum” dedi.

Öte yandan yarışmada dereceye giren Figen Alhan İlkokulu, Özel Bilge Atabey İlkokulu, Şehit Pilot Binbaşı Oğuz Apanoğlu İlkokulu ve Güneysu İlkokulu’nu Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya belediye ekipleriyle birlikte ziyaret ederek ödülleri takdim edildi.