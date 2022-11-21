Otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 2 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Refik Cesur Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 80 DB 237 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan İ.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.