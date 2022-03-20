Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Uzunbanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Y. idaresindeki 80 ACY 244 plakalı otomobil ile Ömer K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken sürücüsü yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.