Otomobil hırsızları jandarmadan kaçamadı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobil çaldıkları iddiasıyla aranan hırsızlık şüphelisi 3 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kadirli ilçesinde çalınan otomobilin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, otomobili çalan şahısların B.T.Y., İ.K. ve Ö.L.B. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıslar yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen otomobil ise sahibine teslim edildi.