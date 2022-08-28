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Otluk alanda çıkan yangın orman sıçramadan söndürüldü
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
OSMANİYE 28.08.2022, 10:40
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mezretli köyü yakınlarında otluk alandan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşalar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, otluk alanda çıkan yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın soğutma çalışmaları sonunda tamamen söndürüldü.
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