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Otluk alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan söndürüldü
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
OSMANİYE 26.08.2022, 10:18
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ağaçlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yusuf İzzettin Köyü’nde otluk alandan çıkan yangını fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede alevlere müdahale etti. Ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.
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