Osmaniye’ye içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenecek

Osmaniye tarihinin en büyük alt yapı projesi olarak hayata geçilen Merkez İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı imza töreni yapıldı. Kent merkezinin tamamını kapsayan projede 351 bin metre yeni içme suyu şebekesi, 4 adet yeni içme suyu deposu, 21 bin 734 adet içme suyu ev bağlantısı, 470 bin 734 metre yeni kanalizasyon şebekesi ve 10 bin 643 adet kanalizasyon muayene bacası yapılması hedeflendi. Önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan projede toplamda 351 kilometre içme suyu hattı ile 470 kilometre kanalizasyon hattı döşenecek.

“Yaklaşık 9 yıldır alt yapı projesiyle uğraşıyoruz” diyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “İmzasını attığımız İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi Hattı Osmaniye’nin gelecek 60 yılına hizmet verecek. Açık yüreklilikle ifade ediyorum ki, istesek seçim var Osmaniye’de bu sıkıntıları biz yüklenmeyelim riske girmeyelim her tarafa günü kurtarmak adına bir şeyler yapalım diyebilirdik. Ama bir sene sonra evlerden kanalizasyon fışkırmaya başlayacaktı. Şimdi bile Osmaniye’nin içme suyu yetişmiyor. Yollarımız bozuk, evet bozuk. Bu süreç tamamlanıncaya kadar bozuk olmaya da devam edecek. Çünkü biz içme suyu ve kanalizasyon olarak dev bir çalışmayı başlatıyoruz. Siyasal bir dille söylemiyorum. 1985 yılından bu yana belediyeci ve 3 dönem belediye başkanlığı yapma şerefine nail olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bir beklenti içerisinde olmuş olsam bu riski göze almam. Ama Osmaniye’mizin ve çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorunda olan bir insanım” dedi.

“Osmaniye Büyümeye Kararlı” sloganıyla çıktıkları yolda projenin 32 milyon 500 bin euro hibe ve 30 milyon 500 bin euro krediyle yapılacağını hatırlatan Başkan Kadir Kara sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de ilk defa Dünya Bankası aracılığıyla FRIIT-II kapsamında alt yapı projesine destek verilen yer Osmaniye’dir ve ilk ihaleyi de biz yaptık. İhale sonuçları onaylanınca sayın genel başkanımıza gittim. Efendim biz onay aldık müsaadelerinizle uygun görürseniz alt yapı çalışmalarına başlayacağız dedik. Kendileri, reis bey bir dakika dahi durmayacaksınız. Osmaniye için kazanılmış olan bir hakkı asla kaybettirmeyeceksin talimatı verdiler. Ben aldığım talimatla işte bugün imza töreniyle karşınızdayım. Bu süreçte sıkıntı çekeceğiz ama bunu yaparken en alt seviyede sıkıntı çekerek yapacağız. Bu hizmeti dünya bankası adına takip edecek müşavirler olacak, hizmet satın aldığımız bir müşavirlik firması daha olacak. An be an takip edilecek. Trafik sirkülasyonu, kapanacak yolları açılacak yolları kamuoyunu bilgilendirilmesi gerek sosyal medyadan gerekse ev ev broşür dağıtılarak vatandaş bilgilendirilerek bu çalışmalar yapılacak. Bu işi teknik bir şekilde yapacağız. Osmaniye zor bir sürece girecek ama Osmaniye’nin hayat konforunu ve kalitesini düşürecek bir pozisyona sokmayacağız. Vatandaşın cebinden para çıkmadan evlerin bağlantılarını dahi firma yapacak. Hemen arkasından yolların tamamen asfaltını da yapacak. Diğer alt yapı kuruluşları da bizlerle müşterek çalışmak zorundalar. Gelişi güzel bir çalışmayla Osmaniye’yi allak bullak bir hale getirmemek için elimizden gelen bütün kontrolü ve gayreti göstereceğimizi bildirmek istiyorum. Bunu nasıl kontrollü bir şekilde yapacağımıza ve geliştireceğimize ve şehirdeki hayat yaşam kalite ve konforunu aşağıya düşürmeden nasıl yöneteceğimize çok çalıştık. Şimdi birileri bu Belediye başkanı nerede diyorlar. İşte belediye başkanı burada bu işlerin yapılması için mücadele ediyor. Belediye başkanı kendini bu şehre adamış bir insan. Altını gayet net çizgilerle çizerek söylüyorum. Bu işin bedeli ödenekse bedelini ödemeye hazırım. Osmaniye halkı beni üç dönemdir bu göreve layık gördü. Osmaniye halkının bana verdikleri bu kıymet, bu değer için onlara yapılacak hizmetin hiçbir tanesinde bir gün dahi geri kalmam. Kim ne derse desin ben ne yaptığımı biliyorum. Allah şahidimdir. Bugüne kadar bu çalışmaya destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiye, sayın bakanımıza, sayın milletvekillerimize, geçmiş dönemlerdeki ve bugün görev yapan bütün siyasi partilere mensup olan belediye meclis üyelerimize, belediye çalışanlarımıza Osmaniye halkı adına en samimi kalpten şükranlarımı takdirlerimi sunuyorum. Allah herkesten razı olsun. İnşallah bu projeyi güzel bir şekilde hayata geçirip Osmaniye’ye sunmak nasip olur” diye konuştu.

Osmaniye’nin geleceği için çok önemli bir proje uzun yıllar süren çaba ve gayret neticesinde nihayete erdiğini söyleyen İller Bankası Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner ise, “Osmaniye adına gururlu ve çok heyecanlıyız. Osmaniye’de yüzde 60-70 seviyesinde kayıp ve kaçaklar olduğu için mevcut içme suyu yetersiz kalmakta ve su sıkıntıları yaşanmaktaydı. Aynı şekilde artan nüfus oranına ve şehrin büyümesine bağlı olarak kanalizasyon şebekesi de yetersiz kalmaya başladı. Kayıp kaçakların önlenebilmesi ve halkın yeterli miktarda içme suyuna ve yeni kanalizasyon şebekesine kavuşabilmesi için belediyemiz tarafından yeni bir proje yaptırılmış iller bankamızca da onaylanmıştır. Genel müdürlüğümüzde, bakanlığımızda ve cumhurbaşkanlığımızda sayın başkanım çok yakın istişare ve çalışmalarda bulundu. Bölge müdürlüğü olarak bizim yanımızda bizzat projenin içinde yer aldı. Yabancı heyetlerimizle birlikte Osmaniye’de gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretlerimizin tamamında bizzat belediye başkanımız tarafından kabul edildik ve proje anlatıldı. Başkanımızın sayesinde ve büyüklerimizin Osmaniye ilimizde yek vücut olarak desteklemesi çok önemli oldu. Birlikte yağmur suyu projesini gerçekleştirdik. Başkanıma yetmedi içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı yapım işi başlıyor, o da yetmedi yeni projelerde getirdi onları da onayladık. Arıtma tesisinin de projesi onaylandı. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İmza törenine Belediye Başkanı Kadir Kara’nın yanı sıra İller Bankası Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner, Müşavir firma ve yüklenici firmalar, siyasi parti il başkanları ve merkez ilçe başkanları, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, basın mensupları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.