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Osmaniye’ye fıstık görünümlü yer fıstığı müzesi yapılıyor

Yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Osmaniye’de, fıstık görünümlü yer fıstığı müzesi açılıyor. Yöresel ürünlerinde satılacağı müzenin mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

OSMANİYE 07.01.2021, 09:36
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Osmaniye’ye fıstık görünümlü yer fıstığı müzesi yapılıyor

Yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Osmaniye’de, fıstık görünümlü yer fıstığı müzesi açılıyor. Yöresel ürünlerinde satılacağı müzenin mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Osmaniye Valiliği’nin öncülüğünde İl Özel İdaresi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) arasında 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında yapılan müzenin inşaatı tamamlandığında kuşbakışı görünümüyle yer fıstığı şeklinde olacak. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat’tan bilgiler aldı. Bolat, “Yer fıstığı görünümünde olan Osmaniye Yer Fıstığı Müzesi İl Özel İdaresi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) arasında 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında eş finansmanlı olarak bodrum, zemin ve asma kat olmak üzere toplam bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olacak. İnşaat şu an yüzde 35 seviyelerinde. Müze’nin mayıs ayında tamamlanacağını planlıyoruz” dedi.

"Osmaniye’ye ait yerel ürünler ziyaretçilere tanıtılacak"

Müzenin içerisinde, bal mumu heykeller ile yer fıstığının geçmişten günümüze gelişimi ve üretimini gösterecek üç boyutlu görsel anlatımların sergileneceğini ifade eden Bolat, “Müze içerisinde yer alacak eğitim salonunda hem Osmaniye yer fıstığı hem de belirlenecek özel konularda ziyaretçilere eğitim verilecek. Ayrıca müze içerisinde bir adet turizm enformasyon bürosu ile ziyaretçilere Osmaniye ile ilgili bilgiler aktarılacak. Müze içerisinde yer alan kafe-restoran ve hediyelik eşya satış yerlerinde, Osmaniye’ye ait yerel ürünler ziyaretçilere tanıtılacak. Yapının sadece müze olarak değil farklı destinasyonların birleşme merkezi olarak da kullanılacak” diye konuştu.

"İlimizin önemli sembollerinden birisi olacak"

Müzenin kenti temsil edecek bir yapıda olacağını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, “Osmaniye yer fıstığı müzemizin inşaatı devam ediyor. Müzemiz tamamlandığında fıstığın başkenti olan Osmaniye’mizi temsil edecek önemli merkezlerden biri haline gelecektir. Yer fıstığının bütün aşamalarının anlatıldığı, yer fıstığı ile ilgili bütün bilgilerin verildiği bir mekan olacak olan müzemizde ayrıca yöresel ürünlerin satıldığı reyonlar da oluşturacağız. İnanıyorum ki müzemiz faaliyete geçtiğinde ilimizin önemli sembollerinden biri haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz’a İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Faruk Alkaya eşlik etti.
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