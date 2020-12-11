Osmaniye’nin ilk ’Yeni Doğan Ambulansı’ hizmete girdi

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen kuvözlü ilk ’Yeni doğan ambulansı’ hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen ’Yeni doğan ambulansı’ ambulans servisi başhekimliğinde hizmete girdi. Ambulansın donanımı hakkında bilgiler veren Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “İlimize tahsis edilen yeni doğan ambulansı ihtiyaç halinde yeni doğan bebeklerin tam donanımlı transport kuvöz de taşınmasına olanak sağlamaktadır. Yeni doğan ambulansı içerisinde ki transport kuvöz de standart bir adet O2 silindiri, bir adet hava silindiri, bir adet serum askısı ve opsiyonel olarak yan silindir koruma rayı vardır” dedi.