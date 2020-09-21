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Osmaniye’de yüz yüze eğitim başladı
OSMANİYE'DE 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, ANA SINIFI VE 1. SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE BAŞLADI.
OSMANİYE 21.09.2020, 11:51
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Osmaniye’de 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı, ana sınıfı ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitim ile başladı.
Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, eğitim öğretim yılının ilk gününde Dede Korkut İlkokulu ve Yediocak İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, "2020-2021 eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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