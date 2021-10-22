Osmaniye’de “Yeşil Valilik” projesi hayata geçiyor

Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi ile akıllı bina dönüşümü kapsamında Osmaniye Valiliği’nde “Yeşil Valilik” projesi faaliyete geçiyor.

Enerjinin daha verimli kullanılmasının ve tasarruf sağlanmasının hedeflendiği akıllı binada dış cephe yalıtımı, güneş panellerinden elektrik üretimi yapılması ve güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi, aydınlatma sistemlerinin enerji verimliliği yönünde iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerji uygulamalarının kullanılması planlanıyor. Osmaniye Valiliği’nde hayata geçirilecek olan akıllı bina projesinin aynı zamanda kız yurdunda da uygulanması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaniye AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Projemizle, Valiliğimiz Hükümet Konağı Kompleksinin tamamında ve kız yurdumuzda, çevre ve doğa dostu enerji sağlayan akıllı bina dönüşümünü en kısa sürede faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji sistemlerini hayata geçirmeyi ve enerjiyi en verimli şekilde kullanarak, binalarımızda tasarruf sağlamayı planlıyoruz. Organize Sanayi Bölgemize kurduğumuz muz serası Organize Sanayi Bölgeleri içinde Türkiye’de ilk ve örnek olabilecek nitelikte. Organize Sanayi Bölgesinin, sanayi alanında faaliyet gösterirken aynı zamanda yeşili ile göz dolduran bir yer olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Osmaniye’de çeşitli zamanlarda fidan dikimi yapılarak kentin yeşil doğasının korunmasına da gayret gösterdiklerini belirten Durmuşoğlu, “28 Temmuz’da yaşanan yangında kaybettiğimiz orman alanının tekrar kazanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil alanların ve çevrenin korunması Osmaniye’nin çok daha yaşanılabilir kent olmasında önemli etkendir. Hizmetlerimiz, vatandaşlarımızın en iyi koşullarda, sağlıklı bir çevrede, daha yeşil bir ilde yaşaması hedefiyle devam ediyor” dedi.