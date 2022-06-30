Osmaniye’de yaz konseri

Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korusu, ‘Bir Sevdadır Şarkılar’ adı altında yaz konseri verdi.

Osmaniye Belediyesi yazın gelmesiyle birlikte vatandaşların eğlenebilmesi için açık hava etkinliklerine devam ediyor. Bu çerçevede Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korus , ‘Bir Sevdadır Şarkılar’ isimli yaz konseri düzenledi. Masal Park amfi tiyatro alanında Koro Şefi Aziz Keskiner yönetiminde sahne alan musiki korosunun seslendirdiği eserler katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun ilgi gösterilen konserde vatandaşlar da seslendirilen şarkılara eşlik etti. Konser sonunda Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve protokol üyeleri tarafından koro üyelerine çiçek takdim edildi.

Konsere, Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, siyasi parti il, merkez ilçe başkanları ve temsilcileri, meslek oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.