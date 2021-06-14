Osmaniye’de yaylalarda temizlik ve asfaltlama çalışması

Osmaniye’nin Zorkun Yaylasında temizlik ve asfaltlama çalışmalarına başladı.

Osmaniye Belediyesi yayla sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri için başta Zorkun Yaylası olmak üzere yaylalarda temizlik ve asfaltlama çalışmalarına başladı. Sezonun gelmesiyle birlikte çalışmalarında ivme kazandığı yaylalarda asfaltı bozulmuş sokaklar belediye ekiplerince tespit edilerek asfaltlama çalışması yapılıyor. Asfaltlama çalışmaları sürerken ekipler bir yandan da temizlik, ilaçlama ve hafriyat alım çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince de Büyük ve Küçük Küreci ile Tuztaşı mevkilerinde 2,5 km uzunluğunda içme suyu hat bakım ve bağlantı çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Osmaniye Belediye Başkan Kadir Kara, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Zorkun ile ilgili tüm yetkileri belediye çatısı altında toplayıp, bölgeye daha fazla hizmet verebilmenin çabası içindeyiz. Asfalt çalışmaları ile yayladaki ulaşımın rahatlatılması, vatandaşların yazın tozdan, kışın da çamurdan etkilenmemesini amaçlıyoruz. İçme suyu alt yapısı konusunda yaylamızın bazı semtlerinde çalışmaları tamamladık. Yaylamızda zabıta, temizlik ve ilaçlama hizmetleri de ara verilmeden devam ettirilecek” diye konuştu.