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Osmaniye’de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSMANİYE 01.08.2022, 00:32
Osmaniye’de yanan ev kullanılmaz hale geldi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Tokgöz’e ait Bağ Mahallesi’ndeki evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede ev tamamen alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda söndürülen yangında alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan evin ormanlık alana yakın olmasından dolayı itfaiye ekiplerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de destek verdi.

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