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Osmaniye’de yanan ev kullanılmaz hale geldi
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
OSMANİYE 02.09.2022, 12:57
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlar Köyü’nde bir evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede ev alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemleri sonrasında yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan ev, kullanılmaz hale geldi.
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