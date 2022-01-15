Osmaniye’de yaban hayvanlarına yem desteği

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Amanos Dağları’na yem bırakıldı.

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Amanos Dağları eteklerinde yaşayan yaban hayvanlarına Osmaniye Belediyesi ve DKMP personelleri tarafından 820 kilo semt pazarı artığı, 6 adet saman balyası, 30 kilo kemikli et ile 55 kilo ekmek bırakıldı.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla bölge genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde devam edileceğini bildirdi.