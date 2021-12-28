Osmaniye’de uyuşturucudan 7 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 20-27 Aralık tarihleri arasında 44 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 49 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan 34.450 gram skunk, 4.56 gram bonzai, 26.92 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 245.64 gram eroin, 28 adet sentetik ecza, 17 bin 700 lira para,1 adet ruhsatsız tabanca ile 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi.