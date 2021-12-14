Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 6 Aralık Kasım 13 Aralık tarihleri arasında 48 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 8.73 gram eroin, 134.11 gram metamfetamin, 134.11 gram bonzai, 14.47 gram esrar, 9.77 gram kokain, 4 adet ecytasy, 98 adet yeşil reçeteye tabii hap, 2 bin 40 lira para ile 4.25 gram bonzai yapımında kullanılan madde ele geçirildi.