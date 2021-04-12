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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE 12.04.2021, 11:50
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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 205,63 gram bonzai, 1,09 gram eroin, 0,67 gram metamfetamin ve yeşil reçeteye tabi 8 hap ele geçirildi.
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