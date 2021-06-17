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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
OSMANİYE 17.06.2021, 13:11
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gafarlı köyünde S.K. isimli şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 5 kilogram esrar maddesi, 250 kök kenevir bitkisi ve 1000 gram kenevir tohumu ele geçirildi.Gözaltına alınan S.K. uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.