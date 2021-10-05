banner453

banner454

banner420

Son Dakika
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 250 kök kenevir bitkisi ile 835 gram esrar ele geçirildi.

OSMANİYE 05.10.2021, 10:47
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 250 kök kenevir bitkisi ile 835 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kadirli ilçesi Narlıkışla köyünde uyuşturucu madde imal ve ticaretini örgütlü olarak yapan Ö.Ş., E.Ş., T.Ş., N.K. ve K.B. isimli şahısların adreslerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda bin 250 kök kenevir bitkisi, 835 gram esrar ile 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P