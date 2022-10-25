Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 17-24 Ekim tarihleri arasında 38 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 16,21 gram metamfetamin, 88,45 gram eroin, 5 kilo 482 gram esrar, 2 gram kokain, 176 adet sentetik ecza, 1 kilo 400 gram bonzai, 4 adet hassas terazi ile 2 bin 590 lira nakit para ele geçirildi.