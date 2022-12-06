Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 28 Ekim 5 Aralık tarihleri arasında 34 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 127.21 gram metamfetamin, 123.04 gram esrar, 29.38 gram bonzai, 1.05 gram eroin, 0.75 gram fubinaca, 13 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.