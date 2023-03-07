Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama

Osmaniye’de son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen çok sayıda operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 27 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 794,68 gram bonzai, 49.39 gram metamfetamin, 1.77 gram esrar, 1.01 gram eroin, 6 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet ecstacy maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.