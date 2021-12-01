Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 25 gözaltı

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 22-29 Kasım tarihleri arasında 23 operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 25 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 467.56 gram esrar, 74.82 gram metamfetamin, 15,87 gram eroin, 2.98 gram bonzai, 5 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet şarjör ile 7 adet fişek ele geçirildi.