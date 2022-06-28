banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Yaz ortasında kar keyfi
Yaz ortasında kar keyfi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 17 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 17’si tutuklandı.

OSMANİYE 28.06.2022, 08:12
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 17 tutuklama

Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 17’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 21-27 Haziran tarihleri arasında 35 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 933.53 gram metamfetamin, 23.42 gram eroin, 5.72 gram esrar maddesi, 23.42 gram bonzai ile 330 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu