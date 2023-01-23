Osmaniye’de uyuşturucu ile mücadele:5 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de polisin son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 37 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 810,76 gram esrar , 1 kilo 472 gram metamfetamin, 83 adet sentetik hap ,30 adet uyuşturucu hap, 3.32 gram eroin , 12.18 gram bonzai , 6 adet hassas terazi ile suç geliri 4 bin 200 TL para ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 5’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.